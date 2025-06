Lega Pinerolo: nominato il nuovo commissario della sezione

Il consigliere regionale Andrea Cerutti è il nuovo commissario della Lega di Pinerolo. Si compone con una soluzione esterna la crisi del gruppo cittadino, sollevata da una raccolta firme partita dai ‘vannacciani’ per chiedere il cambio del commissario Fioravanti Mongiello.

“L’obiettivo di questa riorganizzazione è il massimo coinvolgimento possibile dei militanti – dichiara il segretario provinciale, l’onorevole Elena Maccanti –, con una squadra rinnovata, determinata e pronta a lavorare unita per il futuro della Lega a Pinerolo”.

Le fa eco Cerutti: “La segreteria ha scelto me perché in passato sono già stato commissario a Pinerolo e lavorerò con militanti e sostenitori per essere pronti per le elezioni comunali del 2027”.

Al fianco del consigliere regionale ci saranno tre militanti locali: il vicecommissario Gianluca D’Aloia, che sarà responsabile del tesseramento, Marco Ribet, che si occuperà dell’organizzazione, e Mongiello che, essendo consigliere comunale, farà da collante tra il Comune e la sezione.

“La segreteria provinciale ha accolto la richiesta di cambiamento e dimostrato fiducia nei miei confronti, di cui sono grato – commenta D’Aloia –. Ora la sfida è ampliare la base. Aprire a tutti quelli che non si sentivano rappresentati, sia vecchi sia nuovi leghisti”. D’Aloia è anche a capo del Team Vannacci Edmondo De Amicis Pinerolo, non ci può esserci un conflitto di interessi o un ingorgo di responsabilità? “Vannacci è il vicesegretario nazionale della Lega e il Team nasce per avvicinare nuove persone al mondo della Lega, grazie alla figura del generale” conclude D’Aloia.

Mongiello, invece, non commenta, perché al momento della telefonata di ‘Piazzapinerolese.it’ non era informato della nomina.

Il nuovo assetto, come precisa Maccanti, “durerà il tempo necessario indipendentemente da quando saranno sbloccati i congressi”.