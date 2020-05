Mizuno apre il primo flagship store d’Europa a Torino

Lo store di 200 metri quadrati, articolato su due livelli, si trova al civico 2 di Via Soleri a fianco al prestigioso Hotel Principi di Piemonte, nell’elegante contesto del centro storico di Torino, tra le principali vie dello shopping che già ospitano i più rinomati brand della moda e dello sport. Il nuovo spazio avrà il compito simbolico di rafforzare la community di sportivi fedeli al marchio e incarnerà a pieno la filosofia aziendale volta a “contribuire al miglioramento della società attraverso lo sviluppo dello sport e la produzione di articoli di alta qualità”.

Dal punto di vista progettuale, il nuovo store si ispira alla cultura giapponese, con linee pulite e minimaliste, e ingloba nelle scelte stilistiche i valori tradizionali propri del Paese del Sol Levante, come la semplicità, la purezza e l’eleganza. La scelta di aprire il primo monomarca europeo proprio a Torino è dovuta alle qualità dinamiche e alla credibilità acquisita dalla città in ambito sportivo, ulteriormente accresciuta dopo aver ospitato le Olimpiadi Invernali nel 2006.

Infine, il capoluogo piemontese è anche la sede ufficiale dell’azienda giapponese in Italia.



Mai come in questo periodo di crisi globale, l’apertura del primo monomarca europeo rispecchia pienamente il motto del brand, “Reach Beyond”: “andare oltre”, porsi continuamente nuove sfide, superare le aspettative, non arrendersi e perseguire sempre con tenacia i propri obiettivi.

Info e contatti:

Mizuno Store

Via Soleri, 2 – 10123 Torino

Tel. 011 195 08 517

e-mail: store.torino@mizuno.it

sito web: www.mizuno.it