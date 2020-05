Brutta storia di bullismo a Nichelino, 14enne minacciato da una decina di coetanei

Una brutta storia di bullismo scuote Nichelino. Il fatto è successo nei giorni scorsi al parco del Boschetto, dove una decina di ragazzini hanno circondato e minacciato un 14enne.

Il giovane aveva avuto il 'torto' di essere uscito con l’ex fidanzatina di uno dei componenti della banda. Secondo il racconto fatto ai carabinieri dalla vittima, qualcuno della mini gang avrebbe anche tirato fuori un coltello per far capire chiaramente che il suo comportamento non era piaciuto.

Sono stati momenti di panico e di grande paura per il ragazzo, che poi è stato lasciato libero dai coetanei. Appena tornato a casa, spaventato, ha raccontato tutto alla famiglia, che l'ha convinto ed accompagnato a sporgere denuncia, raccontando alle forze dell'ordine quanto era accaduto.

Ora i carabinieri stanno indagando e sperano che alcune telecamere della zona attorno al parco possano fornire loro ulteriori dettagli utili.