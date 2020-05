Turismo Torino e provincia, riaprono tutti gli uffici dopo i mesi di lockdown

In concomitanza dell’apertura di tutti i principali siti museali per il ponte del 2 giugno e dell’avvio della stagione estiva in quota, Turismo Torino e Provincia riapre gli Uffici del Turismo dopo i mesi di lockdown.

"Seppur in questa prima fase mancheranno gli arrivi di turisti internazionali – sottolinea Daniela Broglio, Direttore di Turismo Torino e Provincia – e confidando nell’apertura dei confini interregionali, i nostri Uffici del Turismo sono pronti ad accogliere in sicurezza, dal 1 giugno, chiunque sia desideroso di scoprire il nostro territorio garantendo il rispetto di tutte le normative sulla sicurezza; i nostri collaboratori saranno quindi a disposizione di quanti vorranno visitare Torino e la sua provincia ricca di attrattive ed eccellenze da vivere anche all’aria aperta in tutte le nostre valli, colline e cittadine d’arte e cultura oltre che montane".

Lunedì 1 giugno sarà nuovamente operativo l’Ufficio del Turismo di Torino in piazza Carlo Felice davanti alla stazione di Torino Porta Nuova e quelli di Bardonecchia, Cesana Torinese, Clavière, Pragelato, Sauze d’Oulx e Sestriere; martedì 2 giugno sarà la volta dell’Ufficio del Turismo di Susa mentre mercoledì 3 giugno toccherà al secondo Ufficio del Turismo di Torino (piazza Castello angolo via Garibaldi), Ivrea e Pinerolo.