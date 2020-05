Domani anche la Slc Cgil Torino e Piemonte in piazza Castello assieme ai lavoratori dello spettacolo

Ci sarà anche la Slc Cgil Torino e Piemonte domani, 30 maggio, a fianco dei lavoratori dello spettacolo che rivendicano dignità e diritti e che scenderanno in piazza contemporaneamente in 13 città italiane. A Torino il presidio si terrà in piazza Castello a partire dalle ore 15.

I lavoratori dello spettacolo si sono trovati improvvisamente senza tutele, senza una rete di protezione che potesse perlomeno lenire gli effetti devastanti di un lockdown, effetti che per mesi se non anni andranno a incidere sulla carne viva dei protagonisti tutti di questo settore.

La SLC CGIL Torino e Piemonte si è battuta nella nostra Regione per rendere possibili gli ammortizzatori sociali per questi lavoratori denunciandone l'esclusione e chiedendo alla Regione Piemonte e all'INPS di estendere la copertura degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori a chiamata che in questo settore sono molto presenti e che sono rimasti esclusi, oltre a chiedere di allargare la copertura degli ammortizzatori sociali a tutto il settore della cultura.