Grimaldi (LUV) attacca Sciretti: "Togliere le borse di studio a chi ha condanne? Con l'allentamento della crisi Covid finisce anche il letargo dei repressori senza idee"

“'Sogno proibito di qualcuno è castigare'. Chi ha invocato la Diaz per dei manifestanti e ora vuole togliere le borse di studio a chi dissente, più che improvvisarsi amministratore, dovrebbe tacere per un quarto di secolo” - attacca il Capogruppo di Liberi Uguali Verdi, Marco Grimaldi , commentando l'intervista odierna del presidente di Edisu Sciretti.

Sarebbe pronta la bozza di un nuovo regolamento per il diritto allo studio, proposto da Sciretti e dall'Assessora Chiorino, in cui si negherebbe la borsa di studio a chi commette reati durante gli anni dell'università.

“Con l'allentamento della crisi Covid finisce anche il letargo dei repressori senza idee” - prosegue Grimaldi - “che non hanno pensato in questi mesi a nessuna misura per gli studenti colpiti dall'emergenza, e oggi si risvegliano per rilanciare l'oscenità del diritto allo studio politicamente condizionato, minacciando anche ritardi nell'arrivo delle borse se il bando sarà contestato e ritardato. Per fortuna né gli studenti né la nostra opposizione si fermeranno di fronte a queste intimidazioni miserevoli”.