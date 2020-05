A Bardonecchia, per il lungo ponte del 2 giugno, in attesa del completo ritorno ad una nuova normalità, e in vista dell’imminente pieno avvio della stagione estiva nella Conca, lunedì 1° giugno, riapre al pubblico l’Ufficio del Turismo di Bardonecchia, sito in piazza Alcide De Gasperi, 1/a, chiuso al pubblico, al fine di contenere la diffusione del Coronavirus/ COVID 2019, da giovedì 12 marzo.