Multato al cimitero di Moncalieri: "Non contesto la sanzione, ma l'essere stato trattato come un criminale"

La vicenda aveva fatto discutere e molto. 400 euro di multa per non aver indossato la mascherina mentre entrava al cimitero di Moncalieri. "Ma io non contesto la sanzione, ma il modo in cui tutto è avvenuto, mi hanno tratto come un criminale". Questa la versione fornita da L.P., che ha raccontato come si sono svolti i fatti.

"Dal 4 maggio, quando sono stati riaperti i cimiteri, ho potuto tornare a salutare mia moglie, che è sepolta lì. L'ho fatto tutti i giorni, fino al fatidico 23 maggio, senza sapere che c'era un'ordinanza del sindaco che vietava l'ingresso a chi non la indossava per limitare il rischio legato al coronavirus. Ma per venti giorni sono entrato e mai nessuno di quelli che erano all'ingresso mi ha mai detto qualcosa".

"Poi sabato scorso vengo redarguito in modo molto energico da una donna della Protezione Civile, che mi ha urlato che c'era un'ordinanza che obbligava a portare la mascherina al cimitero. Io ho risposto in modo garbato che non lo sapevo e lei per tutta risposta mi ha detto che avrebbe avvisato i vigili, prendendomi il numero di targa della macchina, mentre stavo facendo manovra per andare via, continuando a inveire contro di me, manco fossi un delinquente pericoloso".

"Il pomeriggio stesso mi suonano al citofono, chiedendomi di scendere giù con un documento di identità. Io, sentendo che in questo periodo ci sono stati tanti casi di truffe ai danni degli anziani, non me la sono sentita di andare giù e incontrare degli sconosciuti, ma ho detto a queste persone di salire su e portarmi quello che dovevano. Ma questi se ne sono andati senza dirmi nulla, ma lasciandomi nella cassetta della posta un invito a presentarmi al comando dei vigili urbani di Moncalieri".

"Quando mi sono presentato in Municipio, tra le quattro persone che mi hanno interrogato c'era anche questo ispettore, che ho riconosciuto dalla voce, che mi aveva citofonato a casa. Mi hanno spiegato che avevo trasgredito a una ordinanza, che c'era l'obbligo di indossare la mascherina al cimitero, ecc. Io non contesto la multa, gli ho risposto, non avevo letto da nessuna parte di questa ordinanza, ma contesto come sono stato trattato, il modo in cui tutto è avvenuto".

L.P. ha annunciato l'intenzione di non pagare i 400 euro di multa, dicendosi pronto a ricorrere al Giudice di Pace e al Prefetto. "Non sono un delinquente, questa vicenda non può finire così".