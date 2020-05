Entra al cimitero senza la mascherina: 400 euro di multa per un cittadino di Moncalieri

400 euro per non aver indossato la mascherina entrando al cimitero. Questa la multa che ha ricevuto un cittadino di Moncalieri, sanzionato dalla Polizia locale per non aver rispettato l'ordinanza comunale in vigore da inizio mese.

L'uomo ha cercato di giustificarsi dicendo che stava andando solo per pochi minuti a trovare la moglie defunta, ma secondo quanto riferito dagli agenti non era la prima volta che entrava al camposanto sprovvisto del dispositivo di protezione individuale. E così, dopo alcuni avvertimenti andati a vuoto, è scattata la multa.

L'uomo non ha neppure aperto la porta di casa ai messi comunali di Moncalieri, ma è stato convocato direttamente al comando della Polizia locale per la notifica.