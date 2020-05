Nichelino, i corvi che attaccavano i passanti difendevano il piccolo caduto dal suo nido

Il fatto, successo nel pomeriggio di giovedì in piazza Dalla Chiesa a Nichelino, ha subito fatto tirare fuori a qualcuno paragoni illustri, ma onestamente esagerati, con l'assalto avvenuto nella celebre pellicola di Alfred Hitchcok "Gli uccelli".

La ricostruzione di quanto avvenuto l'ha fornita l'assessore alle politiche animaliste del Comune Fiodor Verzola, che porta ancora sul capo comunque i segni di quanto avvenuto. Tre corvi hanno cominciato ad aggredire chi passava vicino alla casetta dell'acqua. In un caso è stato coinvolto anche un bimbo: per fortuna il nonno lo ha soccorso e portato via subito.

"Sono sono stato accusato di non pensare ai corvi che attaccano i bambini... Dopo diverse segnalazioni, mi sono recato di persona nella zona della piazza del mercato", ha raccontato Verzola. "Detto fatto: pensiamo anche ai corvi e ai bambini".

Un piccolo di corvo era caduto dal nido e i genitori attaccavano chiunque si avvicinasse, con il rischio di schiacciarlo, ecco cosa era successo. "Salvataggio effettuato e volatile portato al Centro Animali Non Convenzionali di Grugliasco", ha spiegato l'assessore di Nichelino, dopo aver portato in salvo la bestiola.

"Io ho qualche bernoccolo sulla testa ma niente che non possa passare", ha concluso.