Festa della Repubblica, Sicchiero: "Chieri ringrazierà per il loro impegno le realtà sociali"

“Martedì 2 giugno vogliamo festeggiare la Festa della nostra Repubblica ringraziando tutte le realtà della nostra città e del nostro territorio, che nelle drammatiche settimane dell’emergenza sanitaria si sono impegnate, a fianco dell’amministrazione comunale, per dare aiuto e vicinanza ai nostri concittadini. Abbiamo dimostrato di essere una comunità. Non credo possa esserci modo migliore per festeggiare i valori fondanti la nostra Repubblica: ritrovarci insieme”: lo dichiara il Sindaco di Chieri Alessandro Sicchiero.