Microcredito, Tronzano e Chiorino: “Il Piemonte non lascia indietro nessuno”

E’ stata approvata nella Giunta regionale che si è tenuta stamane una delibera dedicata alle micro imprese «non bancabili», ovvero a quelle realtà lavorative che devono poter accedere ai finanziamenti ma che non sono in grado di fornire le garanzie necessarie da parte degli Istituti di credito per poter ottenere i prestiti necessari per far ripartire le loro attività.