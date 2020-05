Vedere le cose sotto un'altra "luce": al Politenico il futuro si crea con i metamateriali

Può cambiare un materiale, a seconda del modo in cui lo si espone alla luce? Secondo gli ultimi studi del Politecnico di Torino sì: e i risultati sono stati pubblicati di recente sulla prestigiosa rivista Nature Communications



Sono i cosiddetti "metamateriali", ovvero quelle sostanze artificiali che modificano le proprie caratteristiche se sottoposte a illuminazioni differenti. Per esempio il controllo della propagazione di onde elastiche nei solidi, con applicazioni che potrebbero essere molto importanti sia in ambito industriale che civile.



Costituiti da materiali comuni (metalli, plastiche, ceramiche e così via) ai quali però si fanno acquisire nuove ed inusuali proprietà elastiche grazie alla particolare ingegnerizzazione della loro struttura, i metamateriali possono “reinventare” le proprietà elastiche con conseguenze molto sorprendenti ed inaspettate dal punto di vista della fisica. Alcuni esempi di applicazioni notevoli sono rappresentati dagli scudi per onde sismiche, dalle lenti acustiche che permettono di avere una super-risoluzione al di sotto della lunghezza d’onda, dai diodi acustici che permettono la propagazione di un’onda in una sola direzione (“ti posso sentire ma non mi puoi sentire”), ai “mantelli per l’invisibilità” acustica o ultrasonica (“cloaking”), a sottili rivestimenti per l’isolamento acustico, e molte altre applicazioni.

Uno dei principali limiti attuali dei metamateriali consiste però nella limitata possibilità di controllo dinamico delle loro caratteristiche di operazione. Ad esempio, un metamateriale progettato e fabbricato per attenuare la propagazione di onde elastiche entro un certo intervallo di frequenza non può essere modificato per operare in un intervallo di frequenze differente. Questo implica una scarsa versatilità e adattabilità alle variazioni esterne e alle varie applicazioni.

Lo studio “Tunable photo-responsive elastic metamaterials”, coordinato da Antonio Gliozzi ed Emiliano Descrovi, del Dipartimento Scienza Applicata e Tecnologia del Politecnico di Torino, in collaborazione con l’Empa di Zurigo e l’Université de Lille e pubblicato oggi sulla rivista Nature Communications, supera questa limitazione, dimostrando per la prima volta il funzionamento di metamateriali “adattabili”, ovvero con funzionalità regolabili, per mezzo di uno stimolo luminoso.

Per provarne il funzionamento, i ricercatori hanno realizzato un metamateriale stampato in 3D, composto da molecole foto-reattive, le cui proprietà elastiche variano se stimolate con un laser a luce blu: le proprietà dinamiche si possono dunque modificare con la semplice illuminazione da parte di un laser esterno. Questo fornisce un notevole vantaggio: una struttura trasparente alla propagazione di una certa onda elastica può, se illuminata, trasformarsi in una barriera invalicabile e diventare un filtro, oppure diventare “semi-trasparente”, semplicemente regolando l’intensità della luce.

Si tratta dunque del primo passo nella progettazione e realizzazione di “metamateriali regolabili” con la luce che, in prospettiva, potranno essere sfruttati non solo come filtri selettivi, ma anche come strutture guidanti, risuonatori e interruttori per onde elastiche, grazie al controllo tramite stimoli luminosi.