Prestiti Findomestic: ecco le novità in arrivo

Una nuova auto, un viaggio tanto desiderato, un elettrodomestico irrinunciabile o un intervento di ristrutturazione: sono numerosi i motivi per cui gli italiani decidono di affidarsi ai piccoli finanziamenti. A far gola sono soprattutto le tante novità messe in atto dai principali istituti di credito, che sempre più spesso vengono incontro ai richiedenti con soluzioni veloci e personalizzate. Oggi, tra i numerosi pareri che ogni giorno i consumatori condividono online e offline, spiccano soprattutto quelle sui prodotti Findomestic: grazie a un sistema particolarmente adatto ai privati e alle famiglie, e in grado di soddisfare ogni più piccolo desiderio, la recensione del piccolo prestito Findomestic si conferma tra quelle più positive in rete.

I punti di forza di findomestic

Le proposte che Findomestic offre ai suoi sottoscrittori nascono da valutazioni che mirano a sondare le necessità dei diversi consumatori e studiare delle soluzioni ad hoc. Proprio per queste ragioni, i prestiti personali sono tutti articolati per soddisfare i principali bisogni dei clienti, come la trasparenza delle condizioni contrattuali, la velocità di erogazione delle somme e la snellezza nell’evasione della pratica. Uno dei punti di forza di Findomestic è infatti la rapidità con cui l’importo viene corrisposto sul conto corrente del richiedente, che se possessore di un conto Findomestic, può ottenere il prestito desiderato anche in sole 24 ore.

Perché scegliere un prestito personale Findomestic

I prestiti personali Findomestic sono richiedibili da tutti i clienti residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 75 anni e in possesso di una busta paga. L’importo totale ottenibile va da un minimo di 1000 a un massimo di 60.000 euro e per accedere al finanziamento basta presentare una semplice richiesta online. Sul sito ufficiale è infatti presente un simulatore finanziario che, al variare del progetto e dell’importo totale, dà al cliente un prospetto informativo sull’ammontare della rata da corrispondere mensilmente. Per ogni soluzione è inoltre possibile valutare i valori di TAEG e TAN fissi e, in caso dubbi, un operatore può supportare ogni operazione in tempo reale. Inoltre, tutti i prestiti Findomestic sono paperless, ciò vuol dire che la pratica è completamente digitale e non richiede né la produzione né la stampa di documentazione cartacea. In aggiunta, per la documentazione non è richiesto alcun costo accessorio e per la conferma della pratica basta semplicemente apporre la firma digitale.

Variazione e sospensione della rata

Tra le numerose novità che Findomestic ha pensato per i suoi clienti, vi è la possibilità di variare l’ammontare della rata: allo scadere dei primi sei mesi, il richiedente può richiedere una modifica dell’importo da corrispondere mensilmente, adattando così il finanziamento alle proprie esigenze. In alternativa, con il prestito Fidomestic è possibile rimandare il rimborso della rata per ben tre volte, ottenendo un aiuto concreto qualora la situazione economica subisca nel tempo delle modifiche. E se per qualche ragione il cliente dovesse dimenticare di pagare una rata, il servizio proposto offre una soluzione tempestiva e concreta: oltre a poter corrispondere la somma direttamente dal sito accedendo all’area dedicata al fai da te, è possibile contattare la filiale Findomestic più vicina e chiedere l’aiuto di un operatore.

Il prestito Rata Verde

In tutti quei casi in cui sia necessario adottare uno stile di vita eco-sostenibile, tramite l’acquisto di un veicolo ibrido o elettrico o mediante l’adozione di un sistema fotovoltaico per la propria abitazione, il prestito Rata Verde di Findomestic offre soluzioni rapide e innovative. Rispetto a un comune finanziamento, questa linea di credito può apportare numerosi vantaggi alle iniziative di efficientamento della casa o di risparmio energetico, tra i quali trova spazio, ad esempio, l’acquisto o la sostituzione di una vecchia caldaia con un modello più efficiente. In aggiunta, a ogni prestito personale Findomestic si può sottoscrivere un’assicurazione, che tutela il contraente dagli eventi avversi che potrebbero mettere a rischio il rimborso delle somme.