Fase 2 a Nichelino, prorogata al 5 giugno la scadenza dei termini per chiedere il contributo per il commercio

A Nichelino L'Amministrazione era scesa in campo per aiutare il commercio a ripartire nella Fase 2, predisponendo aiuti e contributi a fondo perduto per le attività costrette alla chiusura dal prolungato lockdown.

La scadenza per presentare la richiesta al Comune era fissata al 27 maggio, ma si è deciso di prorograrne il termine per tutte le attività economiche/artigianali/produttive della città alle ore 24 di venerdì 5 giugno.

La scelta deriva dal fatto che vi sono alcuni commercianti che, pur avendone titolo, hanno fatto pervenire la richiesta sul filo di lana o anche leggermente dopo, oppure che alcuni esercenti non hanno fatto in tempo a presentare la domanda.

Nel mentre, gli uffici comunali di Nichelino stanno già procedendo all'esame delle domande pervenute, con la preparazione dei relativi criteri per assegnazione di punteggi, così da poter erogare successivamente il contributo, permettendo a tutti di accedere e non rimanere esclusi.