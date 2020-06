Carmagnola, lavori di riqualificazione nei mercati di piazza Garavella e piazza IV Martiri

Il Comune di Carmagnola, nel mese di luglio 2019 ha vinto il bando, promosso dalla Regione Piemonte, per il cofinanziamento della realizzazione di opere per la riqualificazione urbana ed impiantistica delle aree mercatali. L’Amministrazione, a seguito allo spostamento di parte del mercato del mercoledì in Piazza Martiri ha valutato come necessari alcuni interventi e candidato al finanziamento un progetto che prevede il rifacimento degli impianti di forza motrice a servizio degli esercenti del mercato, dei cavidotti e la posa di 8 colonnine fuori terra e di 8 pozzetti interrati con sistema di lettura in remoto dei consumi, il rifacimento dei punti di erogazione a servizio sotto la tettoia mercatale di Piazza Martiri, il posizionamento di 18 gruppi prese gestite in remoto e la realizzazione di nuova pavimentazione di Piazza Garavella, con l’eliminazione delle barriere architettoniche e la ridefinizione degli ambiti dedicati ai percorsi pedonali e veicolari. Anche in piazza Garavellla il progetto prevede la collocazione di 3 colonne interrate per l'erogazione dell'energia.

Il progetto candidato è stato approvato dalla Regione e inserito al 3° posto della graduatoria degli interventi finanziabili, aggiudicandosi un contributo a fondo perduto di 150.000,00 Euro a fronte di una spesa complessiva di 385.000,00 Euro. Nelle scorse settimane è stato presentato in Regione il progetto esecutivo che è stato approvato; sarà così possibile bandire la gara per individuare la ditta che effettuerà i lavori. Il cronoprogramma prevede la possibilità di iniziare i lavori nel mese di settembre, si ipotizza di iniziare dai lavori di piazza Garavella in modo di terminare entro la data del 8 dicembre, per permettere lo svolgimento regolare delle attività commerciali nel periodo natalizio. Si procederà successivamente con il cantiere il piazza Martiri. Se i tempi di definizione della gara dovessero protrarsi, saranno realizzati prima i lavori in piazza IV Martiri.