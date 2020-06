Torino, arrestato il ladro acrobata: “volava” da un tetto all’altro per rubare il rame

È l’una di notte quando il personale addetto alla videosorveglianza del Carrefour in corso Grosseto allerta la Polizia di Stato circa la presenza di un soggetto intento ad armeggiare sul tetto del supermercato.

Giunti sul posto, gli agenti della Squadra Volante circondano l’edificio. Alla vista dei poliziotti, l'uomo, un romeno di 30 anni, tenta di scappare, saltando sul tetto di una palazzina confinante. Accortosi però di non aver guadagnato alcuna via di fuga, con un secondo salto si porta nuovamente sul tetto dell’esercizio commerciale per terminare poi la sua corsa all’interno di un cortile condominiale in via Sansovino. Tenta allora la fuga scavalcando il cancello carraio dello stabile, dove trova gli agenti ad aspettarlo.

A seguito dei primi accertamenti gli operatori scoprono che l’uomo aveva tentato di manipolare un trasformatore elettrico presente sul tetto del supermercato con una tronchesi, ritrovata poco distante. Con l’aiuto dei vigili del fuoco è stato inoltre riscontrato il danneggiamento di parte del rivestimento della tubatura dell’impianto di refrigerazione, al cui interno vi è presenza di rame. Era proprio il rame l’obiettivo del colpo, non andato a segno per l’intervento degli agenti. L’uomo, infatti, è un professionista nel settore del furto di rame, con all’attivo ben 8 precedenti per furto aggravato e un ordine di esecuzione di pena per lo stesso reato del dicembre 2019. È stato perciò denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate.