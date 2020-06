Il Museo A come Ambiente riparte con la mostra fotografica “ForEverest”

Il Museo A come Ambiente di Torino ha riaperto i battenti da pochi giorni e, per ripartire nel migliore dei modi, proporrà una nuova mostra fotografica: si tratta di “ForEverest”, la crisi climatica in Nepal “vista con gli occhi dei bambini”. L'inaugurazione è fissata per martedì 2 giugno.

Il progetto, a cura di Diana Bagnoli e Giorgia Marino, è sviluppato da Docenti Senza Frontiere nell'ambito del bando europeo “Frame Voice Report!” promosso dal Consorzio Ong Piemontesi: l'esposizione multimediale parte proprio dall'Everest, simbolo della natura incontaminata ma anche una delle aree della terra più esposte ai cambiamenti climatici, per arrivare alle conseguenze catastrofiche che potrebbe avere l'attuale livello di emissioni di gas sugli ecosistemi circostanti e sulla vita di quasi due miliardi di persone.

Molti effetti sono già visibili proprio in Nepal, patria della montagna più alta del mondo insieme alla Cina: tra questi, i monsoni irregolari e l'instabilità dei corsi d'acqua in grado di creare frequenti inondazioni alternate a periodi di secca, con ripercussioni sull'agricoltura e non solo. Nelle immagini sono ritratti ragazze e ragazzi, bambine e bambini provenienti da diversi luoghi, tra cui la piana del Gange e la capitale Kathmandu, con un occhio riguardo sugli aspetti educativi legati al tema.

La mostra finirà 2 luglio, mentre martedì il museo sarà aperto dalle 14 alle 19 con ingresso gratuito e prenotazione consigliata.