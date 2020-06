Roletto, diciottenne in bicicletta grave dopo lo scontro con un'auto

Un ragazzo di 18 anni di Frossasco si è ferito gravemente questo pomeriggio a Roletto, nel Pinerolese, dopo che, con la sua bicicletta, si è scontrato con un'auto.

Dalla prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno ricreato la dinamica dell'incidente, pare che il giovane, che stava percorrendo la pista ciclabile che sbuca in via Galilei, abbia bruciato lo stop all'incrocio con via Santa Brigida. Ed è a quel punto che l'auto, una Peugeot 508 bianca guidata da un uomo di 56 anni di Pinasca, lo avrebbe travolto.

Il giovane è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Cto in codice rosso con l'ausilio dell'elisoccorso. Avrebbe riportato un trauma cranico, toracico e la lesione di un arto inferiore. Attualmente è in prognosi riservata. Il conducente della Peugeot, risultato negativo all'alcoltest, è invece rimasto illeso.

Sempre oggi, ma a Torino, un altro incidente ha coinvolto un ciclista, questa volta di 49 anni. L'uomo, che si trovava sul sentiero 29, a 500 metri da corso Casale, è caduto dal mezzo procurandosi un trauma alla colonna vertebrale. E' stato anche lui trasportato al Cto con una medicalizzata del 118.