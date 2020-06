Venerdì donazione di alimentari alle famiglie in difficoltà di Regio Parco

Venerdì donazione di beni di alimentari di prima necessità per gli abitanti dei condomini di edilizia popolare di via Pergolesi, via Cilea e corso Taranto. L’appuntamento è fissato alle 14.30, con ritrovo in via Monte Rosa 150 presso Parrocchia Risurrezione. Nell’occasione verranno anche consegnate giochi e biciclette per i bimbi, oltre a mascherine di protezione per ogni famiglia.

“L’epidemia che stiamo attraversando -spiega la Diocesi di Torino -ha modificato la nostra quotidianità, il nostro modo di “abitare”, la nostra percezione di sicurezza e dello stare insieme. Luoghi, contesti e condomini che già erano caratterizzati da situazioni di fragilità oggi sono ancora più colpiti: isolamento, solitudine e senso di abbandono, insicurezza e difficoltà di accesso a beni alimentari di prima necessità sono solo alcuni degli elementi caratterizzanti di questo periodo di emergenza dove sono amaramente colpiti anche i bambini”.