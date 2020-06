Da domani il centro storico di Moncalieri sarà pedonalizzato nei weekend

Il progetto era nella mente del sindaco Paolo Montagna e dell'assessore Angelo Ferrero già da mesi, ma tra rinvii, cambi di programma ed emergenza coronavirus, l'ufficialità è arrivata solo adesso. Da domani, venerdì 5 giugno, il centro storico di Moncalieri verrà pedonalizzato nelle sere del fine settimana.

Stop alla circolazione delle auto, quindi, nelle vie San Martino, Santa Croce, Principessa Clotilde, Alfieri e, naturalmente, anche in piazza Vittorio Emanuele. Si parte dalle ore 19.30 di domani e si andrà avanti fino alla domenica. Poi, lo stop partirà alla stessa ora del giovedì e proseguirà per tutto il weekend.

La parziale pedonalizzazione del centro storico va di pari passo con l'ampliamento dei dehors dei locali, concesso dall'Amministrazione per andare incontro alle esigenze di distanziamento anti coronavirus e per aiutare i commercianti di Moncalieri ad uscire da una fase difficilissima, dopo il prolungato lockdown. L'accesso alle vie sarà comunque garantito ai residenti e mezzi di soccorso.

Il nuovo centro senza auto diventerà attrattivo soprattutto per i più giovani, che potranno trasformarlo in un nuovo polo della movida, sperando che non vi siano eccessi o problemi notturni.