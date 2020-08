Da stasera il centro storico di Moncalieri torna vietato alle auto

E' un altro segnale che le vacanze ormai sono finite (quasi) per tutti. Dalle 19.30 di oggi, giovedì 27 agosto, fino alla mezzanotte di domenica il centro storico di Moncalieri torna ad essere vietato alle auto.

Lo stop serale era stato deciso dal sindaco Montagna nel quadro delle azioni messe in campo per aiutare i locali e le attività del cuore pulsante della città, impegnate nella difficile ripartenza dopo il lockdown, ma rispondeva anche ad un progetto cui si stava lavorando da tempo, per rendere pedonale e a misura di famiglie e di visitatori la parte più nobile di Moncalieri.

L’ordinanza era stata sospesa nelle settimane a cavallo del Ferragosto, visto il calo delle presenze e la chiusura estiva di alcuni locali del centro. Da stasera niente più auto, si tornerà solo a camminare nelle vie attorno al municipio.