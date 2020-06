Moncalieri, panchine e fioriere arricchiranno il rinnovato centro storico

Il primo passo era stata la pedonalizzazione del centro storico, decisa da inizio giugno per le serate del weekend. Adesso è diventato ufficiale anche il progetto di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele.

Moncalieri si prepara a cambiare volto al cuore pulsante della città: il progetto esecutivo è stato approvato dalla giunta a Moncalieri. Via libera al marciapiede centrale che collegherà via San Martino con il municipio, tagliando in due tutta la piazza. Panchine e fioriere arricchiranno il percorso pedonale, fungendo anche da spartitraffico tra le due parti della piazza.

Questo significherà dire addio a molti parcheggi e dare ancora maggiore spazio ai dehor, come aveva annunciato nelle settimane scorse il sindaco Montagna, parlando del programma dell'estate moncalierese, con marching band, cinema all'aperto e tante iniziative per le famiglie e i turisti che vogliano transitare dal centro storico. Durante il giorno, le auto per ora continueranno a circolare, in attesa del piano definitivo sul traffico, che porterà alla pedonalizzazione totale.

E, mentre si avvicina il 3 luglio, con l'attesa riapertura del Castello Reale, in questi giorni sono partiti i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero urbano, nel quarto e quinto ampliamento. I cantieri obbligheranno alla chiusura dei padiglioni, a intervalli regolari, in modo da non creare troppi disagi all’utenza almeno fino all'inizio del mese prossimo.

I lavori si sono resi necessari per una riqualificazione di una porzione della struttura diventata non più sicura.