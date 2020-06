Fondo di 400 milioni per l'editoria locale, Maccanti (Lega): "Tutelare le piccole realtà che sono fondamentali per l'informazione"

“Vogliamo dare un forte segnale di attenzione e di difesa all’editoria locale, che svolge un ruolo fondamentale nell’ambito dell’informazione e in questo periodo di emergenza Covid è stata di estrema importanza per il territorio e nel racconto quotidiano degli avvenimenti. Come Lega difenderemo sempre la professione giornalistica e le piccole realtà”. Lo dichiara la deputata piemontese Elena Maccanti, capogruppo della Lega nella Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera.

L'esponente leghista ha presentato, insieme ai colleghi Fabrizio Cecchetti, Massimiliano Capitanio e agli altri deputati della Commissione, un emendamento al decreto Rilancio che istituisce un fondo specifico di 400 milioni di euro per il 2020 a favore dell’editoria locale.

Si tratta di un contributo a fondo perduto a favore di imprese editrici di quotidiani, periodici locali e testate online che non beneficino già di altri contributi statali, a prescindere dalla forma giuridica o dall'appartenenza a gruppi editoriali.

“Durante questa legislatura la Lega ha già avuto modo di difendere i fondi per il pluralismo dell'informazione, di tutelare le radio storiche e di sostenere la Cassa professionale Inpgi – sottolinea Maccanti - Inoltre, un ordine del giorno della Lega proprio a favore del fondo per l’editoria locale è stato già approvato dal Governo all’interno del decreto Liquidità".

"Ora si tratta di passare dalle parole ai fatti: vediamo se la maggioranza sarà in grado”, conclude la Maccanti.