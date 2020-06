Mons. Nosiglia ai volontari e alle persone in difficoltà: "Affrontiamo con coraggio la Fase 2"

"Passi di speranza" è il titolo della lettera dell’Arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, mons. Cesare Nosiglia, rivolta in modo particolare alle persone in difficoltà e ai volontari che in questo periodo continuano a offrire il loro prezioso servizio.

"Da qualche giorno siamo entrati nella fase due di questa inedita e faticosa esperienza che ci ha colti tutti di sorpresa: il Covid 19. Stiamo lentamente ripartendo ma sentiamo tutta la fatica di un futuro che non riusciamo ancora a vedere con chiarezza. Pensavamo di essere organizzati, di aver predisposto tutte le protezioni necessarie, di essere in un momento di nuova accelerazione dopo i lunghi anni della crisi economica. Ci sentivamo più sicuri, e ci siamo scoperti fragili, vulnerabili, aggredibili dal dolore".

"Abbiamo capito quello che un Salmo della Bibbia ci metteva davanti agli occhi spesso: Che cosa è l’uomo perché te ne curi, un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero? L’uomo è davvero un soffio: basta pochissimo – un microscopico virus – per mettere in crisi tutti i grandi sistemi economici e sociali e le nostre vite. Ma abbiamo anche capito che nel cammino di ogni giorno non siamo mai soli, che nulla capita a caso, che c’è una mano che ci accompagna anzi – come scriveva san Paolo – una roccia che accompagna. È la presenza di Gesù, vera, viva, calda, fraterna".

"In questi giorni di paura Lui si è fatto vicino a ciascuno di noi servendosi di tante persone che non hanno avuto paura del contagio, della fatica, della loro stessa paura e si sono messe sulla strada accanto a ciascuna persona che si sentiva più fragile e meno protetta. Pensando ai giorni trascorsi e alzando lo sguardo verso il futuro sento la necessità di farmi vicino e prossimo – che significa il più vicino – a ciascuno di voi. Non ci è ancora possibile incontrarci in

maniera ampia, ma il cuore non deve avere limiti e può mettersi accanto a quello dell’altro".

"In molti avete trovato rifugio nei dormitori che sono stati aperti anche per l’intero giorno, qualcuno ha potuto godere della accoglienzadi qualche parrocchia durante il giorno, in molti avete trovato il cibo nelle mense pur se con modalità più spicce e meno accoglienti. Qualcuno non è riuscito a trovare posto, o magari non se l’è sentita di accettare l’invito. A tutti Gesù è stato accanto e, oggi, vi invita a non perdere il coraggio riprendendo il cammino da dove lo avete lasciato. La strada sarà un poco più in salita ma è ancora nelle vostre possibilità percorrerla. Noi cercheremo di rimuovere le pietre che possono fare da inciampo, o almeno ci proveremo".

"Sono la fianco in particolare di quanti stavano iniziando a vedere l possibilità di uscita dal tunnel che a Torino si chiama MOI, clandestinità, precarietà. So bene che alcuni di voi hanno visto in faccia lo spettro della fame, non potendo neppure più contare sui piccoli lavoretti in nero o saltuari che avevate trovato con tanta fatica. Davanti ci sono mesi di difficile ripresa economica che, inevitabilmente, appesantiranno le vostre giornate. Eppure il Signore non abbandona mai i suoi figli, specie quando questi si trovano ad attraversare il deserto o la valle delle lacrime come dice un Salmo molto conosciuto dai cristiani: se anche camminassi in valle tenebrosa non temerei alcun male perché Tu sei con me".

"Il tuo bastone mi da sicurezza. In tanti siete scappati dalla notte che vi avvolgeva nei vostri paesi e adesso vi trovate nella notte che ancora sovrasta la nostra Italia. Non possiamo eliminarla, ma possiamo accendere tante piccole luci di reciproca fraternità. Il dovere stare forzatamente a casa penso abbia fatto capire un po’ meglio a tanti di noi cosa significhi la privazione della libertà che voi sperimentate ogni giorno. Per questo il nostro cuore è particolarmente vicino al vostro".