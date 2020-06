Giornata Mondiale dell'Ambiente: anche a Torino tornano in piazza i sostenitori di Greta e portano le scarpe

La pandemia e il lockdown li hanno rallentati, ma non li hanno fermati. Anzi, li hanno rafforzati nelle loro convinzioni e priorità. E così domani tornano in piazza i Fridays For Future, i ragazzi che - sulle orme di Greta Thunberg, reclamano maggiore attenzione nei confronti dell'ambiente.

Lo faranno in tutta Italia, ma anche a Torino e nei vicini Comuni di Collegno (insieme a Grugliasco) e Rivoli. Nel capoluogo, l'appuntamento sarà dalle 15 alle 19 in piazza Palazzo di Città, con la richiesta di portare un paio di scarpe per "occupare" la piazza insieme a quelle degli altri attivisti.



La data di domani, peraltro, non è causale: si tratta infatti della Giornata Mondiale dell’Ambiente e i manifestanti chiederanno che "la ripartenza dopo il Coronavirus non sia un ritorno alla normalità, ma un salto verso un mondo nuovo. L'unico in cui la vita sia possibile".

"Dopo essere rimasti a casa a causa dell’emergenza sanitaria, durante la quale abbiamo spostato online il nostro attivismo, possiamo finalmente tornare a protestare dal vivo, rispettando le norme di sicurezza anti covid-19 - spiegano gli organizzatori -. In oltre 30 città d’Italia si svolgeranno flash-mob e manifestazioni: ovviamente, seguendo la scienza come sempre, rispetteremo le norme per la prevenzione del contagio. Ecco perché organizzeremo qualcosa di diverso: riempiremo le piazze di tutta Italia con centinaia di scarpe e cartelli, per ricreare simbolicamente una manifestazione, e organizzeremo dei "bike strike" in giro per le nostre città".

"In questo momento il Governo, il Parlamento e le istituzioni europee stanno progettando le misure per ripartire dopo la crisi del Coronavirus. Ora più che mai vogliamo far sentire la nostra voce, affinché gli ingenti fondi a disposizione del nostro paese siano investiti in un ambizioso piano per la transizione ecologica del paese. La crisi climatica non si è fermata in questi mesi e ogni giorno nel mondo causa nuovi disastri, come la spaventosa invasione di locuste a cui abbiamo assistito in Sardegna. Non possiamo che esprimere il nostro disappunto e la nostra delusione per le prime misure economiche adottate durante la fase 2. Il Futuro dell'umanità non è nei programmi del governo, e dell'Unione".