Il MAcA festeggia la “Giornata Mondiale dell'Ambiente” con laboratori per famiglie

Il Museo A come Ambiente di Corso Umbria a Torino ha deciso di dedicare interamente la “Giornata Mondiale dell'Ambiente”, in programma domani, alle famiglie. Le tematiche della scoperta, della scienza e della sostenibilità verranno declinate attraverso alcuni laboratori, organizzati in collaborazione con Edu.Iren e CinemAmbiente.

Si inizierà al mattino con “Biodiversità 360” (dalle 10 alle 11) e “L'energia che non ti aspetti” (11.30-12.30), per poi proseguire al pomeriggio con “Acqua, razzi ed elettricità” (14-15), “Macchine scarabocchianti” (15-16) e “L'orto in città” (16-17); entrambe le parti saranno intervallate da una merenda offerta dal museo (11.00-11.30 e 17-17.30).

Durante l'evento, inoltre, resteranno aperte alle visite le mostre temporanee “Verso il futuro – Il mondo nelle nostre mani” e “ForEverest – La crisi climatica in Nepal con gli occhi dei bambini”, mentre si potrà partecipare alle attività proposte dalla “Banda del CAM” a cura di Edu.Iren.

Sul sito web di CinemAmbiente (https://cinemambiente.it/world-environment-day-2020cinema-for-nature), infine, sarà possibile guardare gratuitamente 11 film sulla biodiversità in streaming.