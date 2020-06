L'ultimo lancio è risultato fatale al pusher: a "eliminarlo" sono arrivate le manette dei carabinieri

L'ultimo lancio è stato fatale. Come nel baseball. Solo che invece dell'eliminazione, per un pusher di 19 anni sono arrivate le manette dei carabinieri. Il giovane maliano era infatti solito consegnare le dosi di droga senza nemmeno fermarsi: tirandole al volo, appunto, in direzione del cliente.

L'ultima volta è successo a San Salvario: lo spacciatore è arrivato con la metro in piazza Nizza, poi ha proseguito a piedi verso via Belfiore dove un gruppo di clienti lo aspettava per acquistare la sostanza stupefacente. Un rituale ormai noto ai carabinieri che ieri pomeriggio lo hanno atteso e dopo un lungo pedinamento lo hanno arrestato.