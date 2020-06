Non solo le scuole, al palo nella Fase 2: "Riaprire i centri diurni per disabili: le famiglie hanno bisogno di aiuto" [FOTO e VIDEO]

Hanno scritto al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, alla sindaca di Torino Chiara Appendino, ai presidenti del Consiglio Regionale e Comunale. Ma soprattutto si sono dati appuntamento questa mattina in via Taggia, per manifestare contro la Regione e le sue "inerzia e mutismo".



Sono i rappresentanti della UTIM (Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva), che vuole accendere i riflettori, in questa Fase 2 (o 3) su alcuni di quei luoghi che - al pari delle scuole - a ripartire fanno molta fatica. "Serve subito un piano per far riaprire alle Asl i centri diurni per le persone con disabilità intellettiva: sono essenziali per aiutare le famiglie a mantenere i congiunti nel proprio nucleo famigliare e per i loro figli, che devono tornare a svolgere attività e avere occasioni di socialità e amicizia".

"Chiediamo tempi certi - commenta Vincenzo Bozza, presidente di Utim - così come per tutte le altre attività: date, orizzonti temporali, scadenze. Non si capisce perché siano stati fissati per tutti, ma non per i centri diurni. Per i nostri ragazzi non c'è futuro".