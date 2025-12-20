 / Cronaca

Malore mentre scala la falesia di Campambiardo: trasportato in elisoccorso al Giovanni Bosco

Le sue condizioni sono gravi

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti oggi pomeriggio nel Comune di Condove per uno scalatore che ha accusato un malore. 


L'allarme è stato lanciato dai compagni che stavano scalando con lui presso la falesia di Campambiardo e hanno assistito alla crisi, presumibilmente di carattere cardiocircolatoria, che lo ha condotto a perdere conoscenza.

 Sul posto è intervenuto l'elicottero e le squadre a terra del Soccorso Alpino a supporto. 

L'equipe sanitaria ha stabilizzato e imbarellato il paziente prima di imbarcarlo sul velivolo per il trasferimento all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dove è stato ricoverato in codice rosso.

