Malore mentre scala la falesia di Campambiardo: trasportato in elisoccorso al Giovanni Bosco

I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte sono intervenuti oggi pomeriggio nel Comune di Condove per uno scalatore che ha accusato un malore.



L'allarme è stato lanciato dai compagni che stavano scalando con lui presso la falesia di Campambiardo e hanno assistito alla crisi, presumibilmente di carattere cardiocircolatoria, che lo ha condotto a perdere conoscenza.

Sul posto è intervenuto l'elicottero e le squadre a terra del Soccorso Alpino a supporto.

L'equipe sanitaria ha stabilizzato e imbarellato il paziente prima di imbarcarlo sul velivolo per il trasferimento all'ospedale Giovanni Bosco di Torino dove è stato ricoverato in codice rosso.