La proposta di Magliano (Moderati): "Congeliamo abbonamenti e permessi di sosta per la sosta in Zona Blu"

"Prolunghiamo la validità degli abbonamenti e dei permessi per la sosta in Zona Blu o concediamo un credito per l'acquisto di un nuovo titolo: una proposta che discuterò presto in Consiglio Comunale", ha dichiarato Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale a Torino.

"Sul tema, ho infatti appena depositato una mozione affinché i possessori di abbonamenti (mensili, trimestrali, semestrali e annuali) si vedano riconosciuto questo congruo ristoro. Auspico che i colleghi Consiglieri votino a favore del mio atto in larga maggioranza: a quel punto, la Giunta Appendino avvierà le opportune interlocuzioni con GTT". "Un simile gesto di attenzione sarebbe percepito come gesto di equità (per un abbonamento annuale si pagano fino a 1.385 euro) nei confronti di tutti coloro che, residenti o non residenti, pagano la zona blu, e sarebbe conforme ad altre decisioni assunte dall’Amministrazione stessa, per esempio a proposito di dehors e OPI", ha concluso Magliano.