Coronavirus, riaperta la rianimazione del Santa Croce di Moncalieri

E' il segnale che la fase più acuta dell'emergenza coronavirus ormai è passata. A Moncalieri, con anticipo rispetto alle previsioni, la rianimazione dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri è nuovamente operativa.

Il reaperto era stato chiuso momentaneamente per consentire alla struttura di avere uno spazio in più da destinare ai malati covid. Dalla serata di ieri, anche un servizio così importante come quello della rianimazione torna ad essere disponibile per tutti i residenti nel territorio dell'Asl To5.

E nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, alle 14.30 pattuglie di carabinieri, Polizia locale e mezzi della Protezione civile di Moncalieri saranno di fronte all'ingresso del Santa Croce, per rendere omaggio a sirene spiegate al personale sanitario che ha gestito l’allerta sanitaria.

Saranno presenti anche il sindaco Paolo Montagna ed esponenti della Croce Rossa locale.