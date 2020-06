Moncalieri rende omaggio ai suoi eroi, i sanitari dell'ospedale Santa Croce (VIDEO)

A sirene spiegate, per un minuto, all’ingresso dell’ospedale Santa Croce. Schierati i mezzi di Croce Rossa, Protezione Civile, Polizia Locale e Carabinieri, uniti nell’omaggio a chi ha combattuto e resistito in prima linea durante l’emergenza. Così Moncalieri ha reso onore ai suoi eroi nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno.

"Per me è stata una grande emozione, quella di rappresentare la nostra Città nel saluto e nel ringraziamento a medici, infermieri e operatori sanitari", ha detto il sindaco Paolo Montagna.

"Da tutti sono stati definiti “eroi”, in queste settimane, ma noi li conosciamo bene come eroi di ogni giorno. Non dimenticheremo mai il vostro coraggio e la straordinaria capacità di svolgere il servizio pubblico", ha concluso Montagna.