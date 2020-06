Bollettino meteo del weekend: tregua, poi una nuova fase instabile

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi, sabato 6 Giugno

Cielo sereno questa mattina, nuvolosità in aumento specie sui settori settentrionali a partire dal pomeriggio di ieri con piogge o locali rovesci. In montagna aumento dal pomeriggio per l’arrivo di una nuova perturbazione dalla Francia.

Temperature massime in leggero aumento e comprese tra 26 e 28 °C. Minime tra 14 e 15 °C. Venti deboli, di direzione prevalentemente nordorientale