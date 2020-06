Buoni spesa, pioggia di attacchi sulla Circoscrizione 7. La replica: "Li abbiamo distribuiti tutti”

“8mila senza risposta e 900 ancora da assegnare, Deri dacci i buoni spesa”: era questa una delle scritte comparse su alcuni striscioni appesi in diversi punti dei quartieri Aurora e Vanchiglia nelle scorse settimane. Il tutto era stato portato avanti insieme ad alcuni presidi di contestazione organizzati da realtà come il gruppo “Zona Aurora Solidale” e il centro sociale Askatasuna.

Il presidente della Circoscrizione 7 ha voluto fare chiarezza sulla questione, respingendo al mittente gli attacchi e rilanciando attraverso una nuova iniziativa di solidarietà: “I buoni spesa messi a disposizione dal governo Conte – ha spiegato – sono stati distribuiti tutti entro l'inizio di aprile. Per venire incontro alle organizzazioni del territorio abbiamo pubblicato il bando Circoscrizione 7 solidale: nelle prossime settimane daremo i contributi per proseguire con le attività di distribuzione di generi alimentari alle persone in difficoltà; a questo proposito voglio ringraziare associazioni, comitati, parrocchie e gli snodi della Città di Torino”.

Diversi gli attestati di stima e solidarietà ricevuti da Deri nel corso degli ultimi giorni. Tra questi, quello della vice-presidente del Senato Anna Rossomando: “Amministrare una Circoscrizione - ha scritto in un post su Facebook - vuol dire affrontare i problemi in trincea, spesso a mani nude. E metterci la faccia, sempre, anche a costo di diventare facile bersaglio come successo al presidente Deri. Presente davvero, con passione e responsabilità, sul suo territorio e non solo. Anche nei momenti difficili come questo”.