+Europa: "Chi ha paura della commissione d'inchiesta sul covid ha la coda di paglia"

Marco Cavaletto (coordinatore +Europa Torino) e Igor Boni (direttivo) vanno all'attacco: "Tergiversare, fare melina, provare scorciatoie per evitare la Commissione d'inchiesta su quanto accaduto mostra solo che questa maggioranza in Piemonte ha la coda di paglia".

"Lo diciamo dall'inizio: vogliamo individuare gli errori che ci sono stati - perché ci sono stati e sono stati molti - innanzitutto per evitare di ripeterli. Nelle RSA è andato tutto bene o è stata una gestione disastrosa? Quali sono stati i problemi strutturali da risolvere immediatamente e quali gli errori nella catena di decisioni? Quali sono stati gli effetti di un continuo rincorrersi tra decisioni regionali e nazionali? L'assistenza socio-sanitaria domiciliare è stata utilizzata o meno? I fondi per i nuovi reparti COVID-19 sono stati utilizzati e come?".

"A queste e altre domande occorre dare risposte politiche ancor prima che giudiziarie. Quindi ribadiamo il concetto: occorre istituire subito la commissione d'inchiesta e dare la presidenza alle opposizioni come è giusto che sia".