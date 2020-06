Vittorio Ferrero nominato nuovo direttore di Ires Piemonte

Il Consiglio di Amministrazione di IRES Piemonte, con voto unanime, ha nominato oggi il dr. Vittorio Ferrero Direttore dell’Istituto (ai sensi dell’art 13 della legge istitutiva- legge 43/1991 e successive modificazioni).

La scelta di affidare l'incarico, della durata di 4 anni, a Vittorio Ferrero intende assicurare all'IRES una guida autorevole ed esperta.

Vittorio Ferrero, economista, vanta una riconosciuta e più che ventennale esperienza dirigenziale di progetti e strutture complesse di ricerca, con un significativo bagaglio di pubblicazioni scientifiche; già Direttore Vicario dell'Istituto, ne ha assunto dal marzo 2020 il ruolo di Direttore Supplente, nel delicato periodo determinato dall’emergenza sanitaria.

Compito primario del nuovo Direttore sarà quello di dare attuazione compiuta ai programmi (immediati o di largo raggio) approvati e condivisi dal Cda in stretta connessione con la Regione Piemonte, nell'attuale contesto ove è più che mai importante, da parte di Ires, assicurare alle diverse Istituzioni di riferimento il miglior supporto per la definizione e la valutazione di politiche pubbliche efficaci, necessarie per la ripartenza dell’intero territorio regionale.