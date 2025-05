Un sudario per Gaza, anche il Comune di Torino espone un lenzuolo bianco sulla facciata. Lo Russo: "Non si può restare indifferenti"

Anche la Città di Torino, insieme a molti altri Comuni italiani, aderisce alla campagna “24 maggio – 50.000 sudari per Gaza”, esponendo un lenzuolo bianco sulla facciata di Palazzo Civico. Un flash mob silenzioso, promosso a livello nazionale sui social con l’hashtag #ultimogiornodigaza che si propone di far riflettere sul dramma in corso, chiedendo corridoi umanitari e la fine dei bombardamenti.

“Non possiamo restare indifferenti davanti a questo conflitto - dichiara il sindaco Stefano Lo Russo -. Gli attacchi criminali del 7 ottobre così come il dramma degli ostaggi hanno segnato una ferita profonda in Israele. Così come, ogni giorno, a Gaza, continuiamo ad assistere a sofferenze indicibili che ci interrogano nel profondo delle nostre

coscienze. Quello di oggi è un gesto simbolico con cui vogliamo accendere i riflettori su un dramma umanitario auspicando al più presto la fine del conflitto. Tolta la parola alle armi, potremo concentrarci sull’aiuto alla popolazione e sulla ricostruzione delle città e dei territori palestinesi. Come Comune, anche attraverso l’Anci, siamo pronti a fare la nostra parte mettendo in campo tutto l’aiuto necessario”.