A Moncalieri Piazza Ragazzabile festeggia i primi 10 anni e raddoppia (aprendo agli under 14)

Per questo, si è deciso di aggiungere una grande novità. Per l’estate 2025 Piazza Ragazzabile raddoppia: oltre ai ragazzi dai 15 ai 18 anni, La Città ha deciso di aprire la possibilità anche ai più giovani, quelli della fascia dagli 11 ai 14 anni , con un'edizione dedicata a loro.

"Se hai voglia di vivere un’estate diversa, all’aria aperta, facendo squadra con nuovi amici e prendendoti cura della città, questo è il momento giusto per te", è l'invito fatto da Davide Guida. "Piazza Ragazzabile è un’occasione per mettersi in gioco, conoscere nuove persone e fare qualcosa di concreto per la nostra Moncalieri".

Tutto quello che c'è da sapere