Gilet gialli a Torino, Appendino:"Stiamo valutando azione contro i singoli partecipanti"

"Stiamo valutando con la Municipale se sia possibile intraprendere qualche tipo di azione, ad esempio un esposto, alla luce del non rispetto di alcune regole che sono però in capo ai singoli partecipanti. Questo anche in base alle sollecitazioni bipartisan ricevute: c'è stata una mancanza di rispetto verso la città e la comunità". Così la sindaca Chiara Appendino, durante la richiesta di comunicazioni al Consiglio comunale, è intervenuta sulla manifestazione dei gilet gialli che si è svolta nelle scorse settimana a Torino. La prima cittadina ha poi chiarito come sia già stata sporta denuncia “contro i partecipanti da parte dello stesso presidente del Msi per il mancato rispetto delle misure di sicurezza e per vilipendio".

Appendino ha poi spiegato - su richiesta dei consiglieri del Pd e M5S Mimmo Carretta e Damiano Carretto, che chiedevano di non autorizzare l’organizzazione di manifestazioni di questo tipo – come queste iniziative di piazza non siano soggette a permessi della Città. “Rispetto a questo evento – ha poi aggiunto la sindaca – non condivido né il contenuto politico, né i modi. Al di là di questo è importante che tutti gli eventi di piazza abbiano il corretto distanziamento sociale, così come il rispetto delle misure a tutela della salute”.