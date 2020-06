I lavoratori dello spettacolo convocati dalla Regione Piemonte: presidio in piazza Castello

Una rappresentanza negli uffici della Regione Piemonte, un presidio di supporto in piazza per tutta la durata della riunione. E' questa la modalità di partecipazione scelta dai lavoratori dello spettacolo per l'incontro con la giunta Cirio indetto questo pomeriggio a partire dalle ore 14.30, cui seguirà un incontro con la stampa alle 16.30.

Il confronto fa seguito alla manifestazione di protesta dello scorso 30 maggio - che aveva unito 15 capoluoghi in tutta Italia -, dove i professionisti di diversi settori artistici e culturali avevano portato le proprie istanze dopo mesi di stop e mancati incassi.

A essere ricevuti oggi dalle istituzioni, quattro rappresentanti della categoria: Elio Balbo, tecnico audio e luci, già promotore del primo sit-in, Lara Quaglia, circense, Aline Privitera, musicista, e Sebastiano Ferrero, dj delle notti torinesi.

Tra le richieste inserite nel documento redatto dal comitato regionale, un reddito di continuità fino alla completa ripresa del comparto e l'istituzione di una piattaforma di lavoro, aperta e in continuo aggiornamento, tra professionisti dello spettacolo e istituzioni, per stilare una serie di proposte efficaci per la ripartenza a cominciare del piccolo associazionismo.

"L'iniziativa è aperta e trasversale - spiegano gli organizzatori -. Invitiamo a partecipare tutte le figure lavorative legate allo spettacolo ed alla cultura ma non solo. Chiediamo solidarietà e partecipazione alla società civile tutta, in particolare a coloro che quotidianamente apprezzano e usufruiscono di cultura, spettacolo, televisione, radio, teatro, concerti, festival, rassegne e mostre".