Moncalieri e Nichelino alla prese col maltempo: strade invase dall'acqua e cantine allagate

Il maltempo da ieri pomeriggio, salvo alcune ore di tregua, sta sferzando Torino e provincia, dove si segnalano casi di strade invase dall'acqua e cantine allagate, tra Moncalieri e Nichelino.

Per fortuna non ci sono gravi situazioni, ma i disagi non mancano. In via Rigolfo, al confine tra Trofarello e Moncalieri, la circolazione è complicata da qualche ora, con la strada trasformata quasi in un fiume, nella borgata Santa Maria di Moncalieri sono diverse le cantine andate a mollo. Sono stati chiusi i sottopassi di Brandina e Strada Tiro a Segno, problemi ancora una volta a Tetti Piatti, anche se nulla di paragonabile a quanto avvenne nello sciagurato novembre del 2016.

A Nichelino i problemi riguardano come al solito il sottopasso di via Brescia, tante volte chiuso anche nei giorni passati per l'accumulo di acqua. Si segnalano anche i casi di qualche arbusto caduto, mentre la Protezione civile locale invita ad evitare di sostare in aree a rischio, consigliando a chi viaggia di non fermarsi sui ponti ed evitare le strade che costeggiano i corsi d’acqua.

L'allerta durerà circa 36 ore, come da bollettino dell'Arpa, che da giorni aveva preannunciato un'ondata di maltempo destinata a durare per l'intera settimana.