Appendino tira dritto sul commissariamento del Regio, ma i suoi le chiedono di ripensarci

Nessun passo indietro dalla sindaca Chiara Appendino sul commissariamento del Regio.

Oggi la prima cittadina è intervenuta in Consiglio Comunale ribadendo la decisione di commissariare l'ente lirico. "Una scelta di responsabilità, - ha sottolineato - assunta con la consapevolezza che si tratta dell’unica strada da percorrere per rilanciarlo. Dobbiamo guardare avanti – ha aggiunto - la situazione non è risolvibile con strumenti ordinari, ma servono interventi strutturali con mezzi straordinari".

"Quello di richiedere il commissariamento dell’ente lirico è un atto di responsabilità. Una scelta compiuta per salvaguardare il Teatro e metterlo nelle condizioni di guardare al futuro senza il peso di un debito divenuto insostenibile e che avrebbe continuato a condizionarne l’attività negli anni a venire”, ha concluso la sindaca.