Consulente finanziario ucciso, i parenti sconvolti: "Non sappiamo nulla, siamo senza parole"

"Siamo sconcertati, una cosa è un incidente stradale, questa è un'altra faccenda". Così un parente di Luciano Ollino commenta la notizia della morte del consulente finanziario di Moncalieri, avvenuta ieri sera, dopo essere stato freddato con cinque colpi di pistola sulla collina di Torino.

"Non sappiamo assolutamente nulla, non sappiamo cosa dire - spiega ancora l'uomo - le due figlie erano già senza mamma, ora sono anche senza il padre. Le modalità dell'omicidio sono stranissime, per noi: bisognerà capire cosa è successo veramente".

La famiglia di Ollino è molto conosciuta tra Moncalieri e Revigliasco. La Procura di Torino ha aperto un fascicolo, affidato al pm Ciro Santoriello.