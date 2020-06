Torino proroga le regole per la movida: anche questo weekend niente alcol d'asporto dopo le 19

Anche per questo weekend Torino “impone” regole alla movida per contrastare il contagio da Covid. La sindaca Chiara Appendino ha firmato un’ordinanza, in vigore da giovedì a domenica, che vieta la vendita di alcolici per asporto dalle 19 ed impone ai locali di chiudere all’una di notte.

Nella zona di piazza Vittorio-centro città, San Salvario vecchia e nuova (corso Dante), Vanchiglia, Aurora e corso Giulio Cesare dalle 7 di sera non sarà possibile acquistare da supermercati, negozi, blangla e locali vino, birra e superalcolici da bere in strada. Per quanto riguarda i locali notturni, cocktail ed affini potranno solo essere consumati all’interno dell’attività o nel dehors. Questi ultimi dovranno poi abbassare le serrande tassativamente dall’una di notte alle 6 di mattina.

Anche per i distributori automatici divieto di vendita di alcolici dalle 19. L'obiettivo è evitare assembramenti tra i giovani, come si sono viste negli scorsi weekend e in occasione delle Frecce Tricolori. Per i trasgressori sono previste multe da 400 euro.