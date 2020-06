Tragedia a Volvera: spara e uccide l'ex moglie, ferita anche la figlia di 29 anni

Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Volvera, nel Torinese. Intorno alle 12.30 in via Garibaldi 5 un uomoha ucciso a colpi di pistola l'ex moglie, da cui era divorziato da 4 anni, dandosi poi alla fuga. Sulle sue tracce si sono subito messi i carabinieri, con posti di blocco e un elicottero che controllava la situazione dall'alto.



I fatti si sono svolti all'interno dell'appartamento della famiglia, al primo piano. Oltre alla moglie, di 58 anni, anche la figlia di 29 è stata raggiunta da due colpi al torace. La giovane è in gravi condizioni ed è stata portata al CTO.



Braccato dai carabinieri che avevano circonda tutta la la zona l’uomo si è infine arreso presentandosi in caserma a Pinerolo.

La figlia ferita è stata trasferita all’ospedale Molinette di Torino.