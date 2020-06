Il Pd di Torino riapre le sedi. Sabato dalle 10 molti Circoli, nel rispetto delle norme contro il contagio, riprenderanno l’attività politica e il tesseramento 2020: slogan della giornata “Circolo per Circolo, Strada per Strada.”

"È arrivato finalmente il momento di “uscire”, il momento in cui torniamo nelle nostre sedi, nei nostri spazi. Ci siamo perché non siamo mai andati via" conclude il Segretario Metropolitano Mimmo Carretta.