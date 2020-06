Auto fuori strada nella notte a Rivarolo, ma il conducente era a casa a dormire

Intervento nella notte delle forze dell’ordine a Rivarolo, sulla strada stradale 222 per Ciconio, dove era stata segnalata la presenza di un’auto in una scarpata. I soccorritori, giunti sul posto intorno alle 2, hanno trovato la vettura ma all’interno non c’era nessuno.

Dopo una breve indagine è stato appurato che il proprietario del mezzo era a casa che dormiva tranquillo, completamente ubriaco. Verosimilmente l’uomo, dopo essere finito fuori strada con il veicolo, lo ha abbandonato in autonomia ed è tornato verso la propria abitazione.