Ivrea, ritrovato il cadavere di una donna nel naviglio

Lo hanno trovato nella notte tra lunedì e martedì, nel naviglio di Ivrea, in corrispondenza del territorio del Comune di Villareggia. Si tratta del cadavere di una donna, la cui morte - secondo il medico legale - sarebbe avvenuta poche ore prima della scoperta del corpo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre i carabinieri della Compagnia di Chivasso stanno indagando per scoprire l'identità della donna e la dinamica che ha portato al decesso. Non risultano denunce di persone scomparse, per cui una delle ipotesi è quella che conduce a un gesto volontario, anche perché sul cadavere non sono stati rinvenuti segni di violenza.