L'appello dei commercianti a Regione e Comune: "Situazione sotto controllo, tornino gli orari normali da lunedì"

“La situazione è sotto controllo, dopo il 14 giugno torniamo agli orari normali, altrimenti il rischio è quello degli assembramenti”. Con queste parole, Fiepet Confesercenti avanza la propria richiesta al Comune di Torino e alla Regione. E lo fa con una lettera, in cui la federazione degli pubblici esercizi sollecita la sindaca Chiara Appendino e il governatore Alberto Cirio a restituire un altro pezzo di normalità alla vita di tutti i giorni.



"Le limitazioni dell'orario di esercizio - scrivono i commercianti - hanno creato molta confusione nel settore. Anche per quanto riguarda la limitazione dell’orario per la modalità di vendita per asporto di bevande alcoliche alle 19 in alcune zone di Torino, visto che la disposizione regionale sugli orari si applica sull’intero territorio regionale".

Una confusione, prosegue Fiepet, che "ha indotto ad interpretare che fuori dalle aree di Movida non esistano disposizioni sugli orari, né per la chiusura né per l’asporto di alcolici".